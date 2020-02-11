Материнский капитал будут выдавать быстрее

Правки в закон внесли депутаты Госдумы.

Послушать 00:00

В Государственной думе готовят изменения в законы, которые касаются материнского капитала. Внести правки поручил президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.

Новшества предполагают, что решение о выплате помощи семьям будет приниматься быстрее. Сейчас на это уходит месяц. Если правки примут, понадобится 15 дней с момента приёма заявки.

Также материнский капитал семья будет получать уже с появлением первенца. Не важно, родной это ребёнок или усыновлённый. Размер составит более 466 тысяч рублей. Мера поддержки полагается россиянам, которые стали родителями с 1 января этого года. Если же в семье рождается второй или третий ребёнок, выплата увеличится до более чем 616 тысяч рублей.

Действовать программа материнского капитала в случае принятия поправок будет до конца 2026 года. Размер выплаты будут каждый год индексировать.

Правки внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от «Единой России».

«Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

После принятия правок партийцы готовы помогать людям на местах, чтобы закон работал без проволочек.