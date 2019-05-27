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/ Судьба главного по дорогам в Челябинске решится после беседы с Алексеем Текслером

Судьба главного по дорогам в Челябинске решится после беседы с Алексеем Текслером

Сейчас руководитель Управления дорожного хозяйства отстранен от работы.
сегодня в 11:49
  |  Общество

Главный по дорогам в Челябинске сейчас отстранен от должности. Это подтвердил глава города Владимир Елистратов. Он отметил, что дальнейшая судьба Александра Шабалина еще не решена, однако обязанности начальника Управления дорожного хозяйства Челябинска сейчас исполняет Ирина Степанова, заместитель руководителя управления.

Я должен побеседовать с губернатором о дальнейшей судьбе. Есть о чем поговорить. В текущем режиме Александр Шабалин отстранен от работы. — прокомментировал Владимир Елистратов.

Напомним, во время объезда дорог в Челябинской области глава региона Алексей Текслер заявил, что ситуация в областной столице ему не нравится. Проезжая часть в плохом состоянии, тротуары пыльные, контракты не заключены, а к ремонту уже нужно приступать. Поскольку контролировать все это должен Александр Шабалин, глава региона порекомендовал отстранить его от занимаемой должности.

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