Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.46 -0.15 72.19 -0.13
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Итоги встречи главы региона с бизнесменами подвели предприниматели

Итоги встречи главы региона с бизнесменами подвели предприниматели

Совещание представителей власти и бизнесменов прошло в понедельник.
сегодня в 16:56
  |  Общество

Об итогах встречи главы региона Алексея Текслера с представителями бизнеса рассказал президент группы компаний «Бовид» Борис Видгоф. По словам предпринимателя, на совещании с руководителем области поднимались важные злободневные вопросы.

И экологию, и строительство, и образование обсудили. Но я бы акцент сделал на главном: Алексей Леонидович очень четко дал понять, что готов принимать активное участие, консолидировать силы, чтобы в дальнейшем развивать наш регион. Мне это очень понравилось, потому что мы, честно говоря, устали от того, что даже не строим на месте. Я очень надеюсь, что сейчас что-то изменится. — рассказал Борис Видгоф.

При этом бизнесмен подтвердил — из области действительно происходит отток квалифицированных кадров.

Если говорить про промышленников, то анонсированное министерство промышленности — тоже тот инструмент, который должен помогать. Например, сегодня гендиректор ГК «Уралкран» Сергей Кравчук сказал, что для участия в тендерах Екатеринбурга письмо от губернатора Свердловской области получил за два дня максимум, а в родной Челябинской области я не мог этого письма сделать. Вот ответ на все. — сказал Борис Видгоф.

Также бизнесмен уверил, что промышленники области готовы участвовать в социальных инвестициях. При этом Борис Видгоф подчеркнул — важно установить диалог и взаимоподдержку, а для этого необходимо объединить власть и промышленный потенциал.

Общество
Алексей Текслер поручил поощрять города-участники конкурса благоустройства
сегодня в 14:06
Алексей Текслер поручил поощрять города-участники конкурса благоустройства
Общество
Алексей Текслер попал в тройку федерального рейтинга «Медиалогии»
сегодня в 13:22
Алексей Текслер попал в тройку федерального рейтинга «Медиалогии»
Общество
Алексей Текслер рассказал о создании Министерства промышленности во время визита на ЧТПЗ
вчера в 15:34
Алексей Текслер рассказал о создании Министерства промышленности во время визита на ЧТПЗ
Общество
Судьба главного по дорогам в Челябинске решится после беседы с Алексеем Текслером
вчера в 11:49
Судьба главного по дорогам в Челябинске решится после беседы с Алексеем Текслером
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Культура
Юрий Куклачев: «В цирковом училище мне сказали, что между мной и профессией клоуна нет ничего общего»
сегодня в 18:07
Юрий Куклачев: «В цирковом училище мне сказали, что между мной и профессией клоуна нет ничего общего»
Общество
Бездомная челябинская пенсионерка, которую приютила семья из ХМАО, готовится к переезду
сегодня в 18:01
Бездомная челябинская пенсионерка, которую приютила семья из ХМАО, готовится к переезду
Общество
Субсидии работодателям, трудоустраивающим южноуральцев, утвердили в правительстве региона
сегодня в 17:52
Субсидии работодателям, трудоустраивающим южноуральцев, утвердили в правительстве региона
Общество
Жителям Челябинской области помогут избавиться от долгов в специальном центре
сегодня в 17:45
Жителям Челябинской области помогут избавиться от долгов в специальном центре
Общество
Челябинск разделят на участки, во главе которых будут ответственные за чистоту и порядок
сегодня в 17:32
Челябинск разделят на участки, во главе которых будут ответственные за чистоту и порядок
Общество
Двух дочек забрали у неблагополучной мамы в Челябинской области
сегодня в 17:08
Двух дочек забрали у неблагополучной мамы в Челябинской области
Общество
Итоги встречи главы региона с бизнесменами подвели предприниматели
сегодня в 16:56
Итоги встречи главы региона с бизнесменами подвели предприниматели
Общество
Телевещание в Челябинске прервется на целый день
сегодня в 16:47
Телевещание в Челябинске прервется на целый день
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6