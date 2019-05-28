/ Итоги встречи главы региона с бизнесменами подвели предприниматели

Совещание представителей власти и бизнесменов прошло в понедельник.

Об итогах встречи главы региона Алексея Текслера с представителями бизнеса рассказал президент группы компаний «Бовид» Борис Видгоф. По словам предпринимателя, на совещании с руководителем области поднимались важные злободневные вопросы.

И экологию, и строительство, и образование обсудили. Но я бы акцент сделал на главном: Алексей Леонидович очень четко дал понять, что готов принимать активное участие, консолидировать силы, чтобы в дальнейшем развивать наш регион. Мне это очень понравилось, потому что мы, честно говоря, устали от того, что даже не строим на месте. Я очень надеюсь, что сейчас что-то изменится. — рассказал Борис Видгоф.

При этом бизнесмен подтвердил — из области действительно происходит отток квалифицированных кадров.

Если говорить про промышленников, то анонсированное министерство промышленности — тоже тот инструмент, который должен помогать. Например, сегодня гендиректор ГК «Уралкран» Сергей Кравчук сказал, что для участия в тендерах Екатеринбурга письмо от губернатора Свердловской области получил за два дня максимум, а в родной Челябинской области я не мог этого письма сделать. Вот ответ на все. — сказал Борис Видгоф.

Также бизнесмен уверил, что промышленники области готовы участвовать в социальных инвестициях. При этом Борис Видгоф подчеркнул — важно установить диалог и взаимоподдержку, а для этого необходимо объединить власть и промышленный потенциал.