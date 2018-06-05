/ Дело бывшего ректора УралГУФКа о взятках передано в суд

Следователи завершили расследование.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-ректора УралГУФКа. Евгения Орехова обвиняют в получении крупной взятки в одном из ресторанов Челябинска. Пособницей мужчины оказалась его дочь. Его дела рассмотри Центральный районный суд города.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Уральского государственного университета физической культуры и его дочери, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ «Получение взятки», 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», а также его дочери, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьей 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, в мае 2016 года был задержан ректор УралГУФКа. Евгению Орехову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. В качестве подкупа фигурировали 200 тысяч рублей, переданных руководителю университета за совершение действий, связанных с заключением государственных контрактов на проведение работ и оказание услуг для ВУЗа. В начале 2017 года было установлено, что ректор в разное время получил взятки на сумму более 2 миллионов рублей.