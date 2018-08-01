/ Глава ПФР Магнитогорска оплачивала из денег фонда работу няни для внука

Женщину отправили под домашний арест.

Меру пресечения избрали задержанной накануне Любови Штейн, возглавляющей ПФР Магнитогорска. В суде сообщили, что женщина злоупотребляла своими полномочиями. Она оплачивала работу няни для внука из средств фонда. За ребенком следила сотрудница все того же отделения ПФР. Кроме того, Любовь Штейн подозревается в получении взятки. Следователи в связи с этим ходатайствовали о домашнем аресте.

Суд, изучив представленные материалы, заслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить ходатайство, мнение обвиняемой и ее защитника, не возражавших против удовлетворения ходатайства, пришел к выводу, что ходатайство следователя мотивировано, законно и обосновано. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Ленинского районного суда Магнитогорска.

Напомним, 31 июля была задержана Любовь Штейн, глава ПФР Магнитогорска. Из кабинета ее вывели силовики. Против Штейн возбудили два уголовных дела — ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взятки.