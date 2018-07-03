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/ Бывший проректор МаГУ снова наказан за взятки

Бывший проректор МаГУ снова наказан за взятки

Мужчина собирал деньги со своих подчиненных.
вчера в 16:28
  |  Общество

Экс-руководитель Магнитогорского государственного университета вновь осужден за взятки. В первый раз доказать его виновность не удалось. Установлено, что Зайнитдин Уметбаев брал деньги у подчиненных, а сам оказывал протекцию по их научным работам. Проректору вменяется получение 400 тысяч рублей.

Обвиняемый в период с декабря 2011 по июль 2012 года трижды получил взятки от подчиненных работников на общую сумму свыше 400 тысяч рублей за включение их научных проектов в перечень проектов, рекомендуемых к финансированию, в рамках целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы», продленной на 2011 год. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Правобережным районным судом экс-проректору назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с педагогической деятельностью, сроком на 2 года.

Отметим, ранее суд оправдал Уметбаева за отсутствием состава преступления. Однако в феврале 2018 года по представлению прокурора оправдательный приговор был отменен. Таким образом разбирательства затянулись на несколько лет.

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