Суд вынес приговор южноуральцу за убийство знакомого

Мужчина нанес жертве множественные ножевые ранения.

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В Челябинской области суд вынес приговор 64-летнему жителю Пласта, который в ходе пьяной ссоры расправился со своим знакомым. Мужчина признан виновным в совершении убийства.

Вечером 9 сентября прошлого года южноуралец выпивал вместе со своим знакомым. Мужчины поссорились, тогда злоумышленник схватил нож и нанес им сопернику множественные удары, от которых он позже скончался.

«После убийства осужденный лег спать, труп обнаружила на утро знакомая осужденного. Ножевые ранения стали причиной смерти потерпевшего», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Суд вынес приговор в виде 9,5 лет исправительной колонии строгого режима.