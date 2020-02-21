«Гаражную амнистию» могут принять в России

В правительстве рассмотрят соответствующий законопроект

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В правительство внесен законопроект о «гаражной амнистии» в России. «Гаражная амнистия» позволит оформлять имущество в собственность по упрощенной схеме, дополнительно на законодательном уровне предложено закрепить понятия «гараж» и «гаражный кооператив».

В законопроекте укажут список документов, которые подтвердят право на собственность и пропишут ряд деталей, касающихся времени пользования гаражом и пая в самом кооперативе, упростится и оформление земли под постройкой.

В гаражном кооперативе в поселке Градский прииск 2572 гаража, но далеко не каждый находится на кадастровом учете.

«В 2007 году у нас был прецедент при строительстве новой трассы к железнодорожному вокзалу на улице Курчатова, 40 гаражей попали под снос, кто имел свидетельство государственной регистрации, получили 300 тысяч компенсации и место под строительство гаража в Чурилово, а кто такого не имел, получили выплаты по инвентаризационной стоимости с учетом износа — от 25 до 37 тысыя рублей, поэтому регистрация выгодна, она собственность подтверждает», — говорит председатель правления потребительского гаражного кооператива «Лада» Сергей Герасименко.

Вступление закона в силу запланировано на 2021 год.