Суд вынес приговор сотруднику челябинского автосалона за дачу взятки в крупном размере

За 500 тысяч рублей он пытался откупиться от наказания.

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В Челябинской области за дачу взятки в крупном размере вынесли приговор сотруднику автосалона. Он был задержан после передачи полицейскому 500 тысяч рублей.

В августе прошлого года полицейские изъяли в челябинском автосалоне документы и системные блоки с информацией. Этому предшествовали жалобы людей о мошенничестве при продаже машин. Чтобы избежать уголовной ответственности, желая вернуть бумаги и компьютеры, работник салона дал полицейскому 500 тысяч рублей.

«О преступлении сотрудник правоохранительных органов сообщил руководству, взяткодатель был задержан», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Виновному суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также штраф в размере трех миллионов рублей.