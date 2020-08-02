Фестиваль граффити «Культурный код» стартовал в Челябинске

В течение 25 дней на фасадах 10 домов появятся 10 красочных муралов.

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Открытие фестиваля граффити «Культурный код» состоялось накануне в Челябинске. Очень многие горожане ждали этот праздник и дождались. Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов отметил, что проведение фестиваля граффити — важнейшее событие для города.

«Это важнейшее для нашего города событие, событие про вдохновение, самореализацию, про любовь к городу. Это событие носит название „Культурный код“. Это событие про стрит-арт или уличное искусство. Когда на фасадах зданий находят место муралы — это всегда круто, потому что это — история про диалог между людьми, история про диалог между обществом, и Челябинск отзывчив к современному искусству, гостеприимен к нему, и пусть эта история начнётся сегодня и не закончится никогда. Ура!»— сказал со сцены Павел Крутолапов.

В беседе с корреспондентом ОТВ главный архитектор города отметил, что десять домов по улице Университетская Набережная были выбраны потому, что, говоря о музее под открытым небом, было важно, чтобы большая концентрация работ находилась рядом, чтобы человек мог совершить путешествие по стенам музея, ходить пешком от первой работы к последней, и именно эта локация позволяет это сделать.

«Хотел бы ещё обратить внимание на масштаб объектов: здесь стоят высотные дома, и это будут действительно заметные истории. Челябинск в этом смысле будет уникальным, потому что именно здесь большинство работ будут выполняться именно на таких объектах»,— добавил Павел Крутолапов.

Также от отметил, что подготовка длилась очень долго, проделана колоссальная работа, и организаторы, приехавшие в Челябинск из Москвы, отметили высокое качество подготовки, и всем членам команды было приятно получать похвалу.

Дмитрий Лёвочкин, московский граффитист и организатор фестиваля, отметил, что фасады домов «Академ Riverside» идеально подходят для создания муралов — это место очень похоже на Москву, где первоначально проходил фестиваль. Кроме того, среди райтеров тоже был объявлен конкурс, и создавать муралы в Челябинске будут не только местные таланты, но и те, кто уже успел проявить себя на международной арт-сцене.

Напомним, фестиваль граффити «Культурный код» продлится в Челябинске до 25 августа. За 25 дней на 10 домах по Университетской Набережной появятся 10 муралов.