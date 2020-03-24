Суд вынес приговор челябинцу, который похитил квартиру родителей для погашения долга

Он вынудил пенсионеров продать жилье.

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В Челябинске суд вынес приговор 53-летнему местному жителю. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Чтобы погасить свои долги, он уговорил своих престарелых родителей продать квартиру, а на выручку купить им жилье поменьше. Пенсионеры согласились, продали квартиру и отдали сыну более двух миллионов рублей. При этом сами остались без крыши над головой, так как новую квартиру он им не приобрел.

«В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество — квартиру, принадлежавшую пожилым родителям, которая решением суда сохранена до разрешения дополнительных исковых требований потерпевших в порядке гражданского судопроизводства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком на три года.