Челябинка сводит концы с концами из-за долгов сына

Помочь женщине решил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

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Пенсионерка из Челябинска вынуждена расплачиваться за долги сына. Ей приходиться отдавать свои деньги, поскольку сын потерял работу. В результате женщина с трудом сводит концы с концами и не может защититься от кредиторов.



В итоге на жизнь у Ольги Черновой остаётся чуть более 5 тысяч рублей в месяц. Большую часть пенсии она отдаёт в счёт долгов за кредиты. Остатков не хватает чтобы расплатиться за коммуналку, лекарства или еду. Не помогла даже продажа двухкомнатной квартиры.

«Коллекторы дома доставали. Квартиру продала 2-комнатную. У меня 2-комнатная была на шоссе Металлургов. Думала, выкручусь — не вышло»,— поделилась с «Первым областным» жительница Челябинска Ольга Чернова.

С проблемой женщина обратилась к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Выяснилось, что Ольге Черновой не доплачивали пенсию так как не учитывали несколько лет стажа. Однако даже после перерасчёта денег и списания долгов на счету оставалось меньше прожиточного минимума. Чтобы изменить систему, нужно менять закон, и данный проект уже внесён на обсуждение в Государственную думу.

«Речь, фактически, идет о том, чтобы не лишать человека, если он вдруг стал должником, средств к существованию. То есть при взыскании долгов у человека все равно должен оставаться прожиточный минимум», — сказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. Это позволит сохранить баланс между интересами кредитных организаций и правами людей.