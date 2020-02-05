Суд вынес приговор бывшей замглаве Карталинского района

Руководитель взяла взятку.

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В Карталах суд вынес приговор бывшему первому заместителю главы Карталинского района. Она признана виновной в получении взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя.

В июле 2015 года она получила взятку в размере 40 тысяч рублей. Взамен она помогла с незаконным оформлением документов и покупкой квартир для сирот. При этом дома были признаны непригодными для проживания. Отметим, что ранее она была осуждена за превышение должностных полномочий.

«Осужденной назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года, со штрафом в размере 80 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также два с половиной года ей будет запрещено занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.