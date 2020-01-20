Члены ОПГ из Карталов останутся за решеткой

Осужденные пытались обжаловать ранее вынесенное решение суда.

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В банде было семь человек, все они в апреле 2019 года были признаны Карталинским городским судом виновными в ряде преступлений. Двое были осуждены условно, остальные отправились в колонии особого и строгого режимов. С 2010 по 2016 годы группировка занималась вымогательствами, запугиванием, насилием, мошенничествами с маткапиталом, самоуправством, незаконным оборотом оружия и другими преступлениями. За это время они «заработали» более 7 миллионов рублей.

«В ходе предварительного следствия все участники организованной группы были задержаны сотрудниками полиции, взяты под стражу. Обнаружены и изъяты денежные средства, оружие, наркотические средства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Осужденные и их защитники пытались опротестовать решение в Челябинской областном суде, но обвинение было убедительнее и предоставило неоспоримые доказательства их вины. Поэтому региональная инстанция оставила решение местной без изменения.