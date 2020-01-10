Дима сильно похудел: жительница Карталов встретилась с сыном после долгой разлуки

Семья воссоединилась на передаче Андрея Малахова.

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Южноуралец Дмитрий Захарченко, найденный в Белоруссии спустя 14 лет, вернулся на Родину. Сейчас 36-летний мужчина находится на обследовании в областном психиатрическом диспансере. Врачи пока не дают никаких прогнозов, еще неизвестно, сколько времени потребуется на лечение и сможет ли мужчина жить без наблюдения специалистов.

Мама Дмитрия Захарченко рассказала корреспонденту сайта «Первый Областной», как прошла их первая за много лет встреча.

«Все прошло хорошо, Дима узнал меня и всех родственников, все хорошо, только он сильно похудел за это время», — говорит Марина Захарченко.

Сейчас мать регулярно навещает сына в медучреждении и ждет результата обследований.

Напомним, что Дмитрий Захарченко 14 лет назад уехал из родного города на заработки, а после пропал без вести. В конце прошлого года его обнаружили в больнице города Пинска, мать пыталась собрать деньги, чтобы забрать сына домой, но нужной суммы на дорогу не нашлось, тогда Андрей Малахов предложил женщине помощь. Выпуск с воссоединением Захарченко выйдет в эфир в ближайшее время.