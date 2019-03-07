/ Минстрой России включил Сатку в пилотный проект по «Умному городу»

В программу попали еще шесть городов.

Сатка официально стала одним из муниципалитетов, включенных в программу «Умный город». Заявки южноуральского города, а также Обнинска, Калуги, Нижнего Новогорода, Сарова, Перми и Березников одобрены минстроем России. Задача пилотных городов в рамках «Умного города» — стать площадками для теста передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства.

Как отметил замминистра строительства и ЖКХ России по цифровому развитию Андрей Чибис, всего заявки подавали около 40 городов, которые хотели тестировать передовые решения в сфере городского хозяйства.

После того, как мы оценили первую волну заявок, стало очевидно, что далеко не все эти города в состоянии выполнить те задачи, которые перед ними поставлены, поэтому Минстроем России было принято решение о необходимости заключения соглашения с регионом и муниципалитетом, на территории которых будут реализовываться пилотные проекты. Сегодня мы одобрили первые семь заявок из четырёх регионов — и я поздравляю коллег с официальным стартом проекта на их территориях. — прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ России по цифровому развитию Андрей Чибис.

В числе основных требований Минстроя — подготовка «дорожной карты» пилотного проекта или ее проект. При этом она должна включать в себя на только стандартные мероприятия, но и дополнительную, сформулированные муниципалитетом на основании анализа наиболее актуальных проблем. Заявка рассматривается в течение 10 дней со дня поступления. После ее одобрения, между Минстроем, субъектом РФ и городом заключается соглашение о реализации проекта.