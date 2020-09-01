Кафе «Добродомик» будет бесплатно кормить пенсионеров в Челябинске

Обеды для пожилых людей будут предоставлять после снятия ограничений из-за пандемии.

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В Челябинске открывают новое кафе «Добродомик». Такое название заведению дали не просто так: в нем будут бесплатно кормить пожилых людей. Большую часть времени кафе будет работать в обычном режиме, но несколько часов выделяют для того, чтобы пенсионеры могли получить бесплатное питание.

Идея открыть кафе принадлежит Полине Винокуровой. Девушка приехала из Москвы, чтобы воплотить свою идею в Челябинске.

«Этот социальный проект — благодарность старшему поколению, то есть это бесплатные обеды для пенсионеров в будние дни. Себестоимость такого обеда составляет 55 рублей. В него входит стандартный набор: салат, суп, горячее, компот», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ создатель кафе «Добродомик» Полина Винокурова.

Предоставлять бесплатные обеды можно будет за счет того, что кафе будет принимать обычных посетителей. Кормить пенсионеров будут в будние дни с двух до шести часов.

Кроме того, пожилые люди смогут обратиться за помощью и получить продуктовые наборы. Для этого им нужно будет позвонить на горячую линию, оставить свой адрес и в выходные на дом им привезут набор продуктов. Воспользоваться помощью можно будет раз в неделю.