«Использовали землю незаконно»: администрация Челябинска разбирается с кафе «Мятный носорог»

В последнее время на заведение поступало много жалоб о нарушении закона о тишине.

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Многие челябинцы, проживающие в домах по проспекту Ленина неподалёку от парка имени Терешковой, постоянно жаловались на ночной шум, раздающийся в кафе «Мятный носорог», расположенном на территории парка. Громкая музыка, крики и разборки нетрезвых людей и даже фейерверки начали мешать людям спать с той поры, как правительство Челябинской области сняло запрет на работу кафе. Заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская решила разобраться в данной проблеме и на прошлой неделе выяснила, на каком основании в парке расположено кафе. Результаты работы чиновница представила сегодня во время аппаратного совещания.

«В отношении руководителя кафе, который нарушает закон о тишине, установлено, что кафе-бар и ночной клуб „Мятный носорог“ расположен на участке, который предоставлен на безвозмездной основе администрацией Тракторозаводского района. На сегодняшний день комитет готовит иск об освобождении земельного участка в связи с практически незаконным использованием земли, а также продолжится работа с администрацией района с целью выяснения, почему этот объект у них вообще располагается»,— сказала Надежда Рыльская.

Действительно, на страницах самого кафе-бара в социальных сетях сообщается, что работают они до пяти часов утра, проводят различные мероприятия и дискотеки. И при этом совершенно не думают о жителях ближайших домов.