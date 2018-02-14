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/ Школа подала в суд на родителей ученика без Манту и проиграла дело

Школа подала в суд на родителей ученика без Манту и проиграла дело

Ребенка заставляли пройти обследование у фтизиатра.
сегодня в 14:16
  |  Происшествия

Судебные разбирательства начались из-за ученика миасской школы, который не ставил пробы Манту. Его мама в течение всего времени обучения писала письменные отказы. На просьбу медработника предоставить заключение врача-фтизиатра о том, что ребенок здоров, женщина ответила отказом. Чтобы обязать родительницу принести документ, школа обратилась в суд. Все это время ребенок продолжал ходить на уроки.

Женщина исковые требования не признала, пояснила, что ее ребенок здоров, проживает в социально благополучной семье, никаких подозрений на заболевание в ходе планового и периодического медицинских осмотров у врачей не возникало, в связи с чем, нет необходимости ставить ребенку пробу Манту. — уточнили сайту «Первый областной» в пресс-службе Миасского городского суда.

В результате суд согласился, что соблюдать санитарное законодательство необходимо, но удовлетворять требования отказался. Это связано с тем, что в школе не приняли меры по раннему выявлению заболевания, в том числе, доступ ребенка в школу не ограничили.

Кроме того, нормы действующего законодательства не устанавливают и не предусматривают возможности медицинского вмешательства без информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя. — пояснили в суде.

Оснований для того, чтобы вынудить женщину провести медицинское обследование, у суда не нашлось.

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Комментарии

Елена
14:41, 14.02.2018
Что за мать? Половина населения страны живут с туберкулезом и не знают об этом! Что трудно поставить прививку (тем более что она бесплатная), или реально неси справку от фтизиатра. почему наши дети должны учиться рядом с такими, чьи родители тронулись умом. Если не нравятся общепринятые порядки, пусть обучается на дому. А не подвергает остальных детей опасности!

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