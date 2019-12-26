Суд отказался отпустить экс-мэра Тефтелева под домашний арест

Он остается под стражей.

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Суд рассмотрел ходатайство стороны защиты экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Адвокат Татарченко предоставила документы, подтверждающие состояние здоровья обвиняемого — он страдает сахарным диабетом, имеет проблемы с сосудами ног.

Защита вновь настаивает на том, что бывший мэр не уедет заграницу, его паспорт готовы приобщить к материалам дела. Тефтелев не хочет скрываться, свою вину признает. Кроме того, при обыске изъяли большую часть денег, квартиры, кроме той, где он проживает, у него нет. Так же, как и родственников в других странах. Большое внимание уделили здоровью Тефтелева. Сам он утверждает, что плохо себя чувствует и нуждается в наблюдении врачей, также защита ссылается на его возраст.

«Сам Тефтелев говорит, задержание было дома, скрываться не намерен, недвижимость в Челябинской области. Внуки и дети — в Магнитогорске. Наиболее сильно его беспокоит кровоток к нижним конечностям. Просит отпустить его под домашний арест», — передает корреспондент ОТВ из зала суда.

Общественность Магнитогорска, почетные граждане, также просят изменить ему меру пресечения. Упоминают о его заслугах. На время ареста ему готовы предоставить загородный дом, где свежий воздух и высокий забор. Суд принял решения оставить меру пресечения без изменений. Тефтелев остается под стражей.

Напомним, вместе с бывшим мэром Челябинска был задержан экс-начальник управления капстроительства Евгений Пашков. Кроме того, ранее силовики задержали депутата гордумы Сергея Селещука, который управляет строительными фирмами. По предварительным данным, все трое замешаны в махинациях при возведении школы в Парковом.