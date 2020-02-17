Областной суд оставил под стражей экс-мэра Челябинска Тефтелева

Закончено рассмотрение апелляции.

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Областной суд в Челябинске рассмотрел апелляционную жалобу от адвоката Евгения Тефтелева. Защита пыталась оспорить меру пресечения.

Экс-мэра столицы региона решено оставить под стражей как минимум до 10 апреля 2020 года. Так ранее постановил Центральный районный суд, и областной с ним согласился, несмотря на возражения адвоката, который просил назначить Тефтелеву домашний арест, учитывая проблемы со здоровьем. Постановление можно обжаловать в кассационном суде.

Евгений Тефтелев был задержан в декабре прошлого года. Бывшего мэра Челябинска обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о махинациях при строительстве по муниципальным контрактам.