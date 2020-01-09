Глава Нагайбакского района придумал «аферу» ради жилья для жены

Чиновник обвиняется в использовании служебного положения в личных целях.

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Прокуратура района утвердила обвинение в адрес главы Нагайбакского района Виталия Гайсина. Против чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере.

«Установлено, что обвиняемый в 2017 году искусственно ухудшил жилищные условия своей семьи и принудил главу Фершампенуазского сельского поселения принять постановление о том, что супруга Гайсина имеет право встать на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий», — сообщают в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

После этого жена недобросовестного чиновника написала заявление в региональный минсельхоз о предоставлении ей социальной выплаты на строительство дома. По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» семье удалось получить 1 миллион 175 тысяч рублей. Деньги пошли на выполнение строительных работ в доме обвиняемого.

Рассмотрением уголовного дела займется Нагайбакский районный суд.