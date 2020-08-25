Суд оставил без изменений приговор стрелку за двойное убийство на кладбище

Он продолжит отбывать свое наказание в тюрьме.

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Сегодня, 25 августа, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего заведующего Градским кладбищем в Челябинске Антона Южакова.

Мужчина чуть более года назад, 20 марта 2019 года, расстрелял из автомата на территории кладбища двух мужчин. Как выяснилось позже, поводом стал конфликт между молодыми людьми. Потерпевшие скончались на месте преступления в короткий промежуток времени от ранений, полученных в жизненно-важные органы.

И 27 мая этого года Курчатовский районный суд признал Южакова виновным в убийстве двух лиц. Только сторона обвиняемого по закону подала апелляцию: защита настаивала на смягчении наказания. Она была рассмотрена в Челябинском областном суде.

«Суд и оставил без изменения по существу приговор. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год (исполняется после отбывания основного наказания) и компенсацией морального вреда в пользу родственников потерпевших в размере более 2,4 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Также отмечается, что в апелляционном представлении прокурор просил устранить технические ошибки, допущенные судом первой инстанции. И теперь приговор вступил в законную силу.