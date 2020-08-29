Продукты похитила в гипермаркете жительница Челябинска

На месте работали сотрудники региональной Росгвардии.

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В Челябинске местная жительница набрала в одном из гипермаркетов различных товаров и просто прошла мимо касс, не расплатившись. Воровку задержал охранник магазина и сразу же нажал на тревожную кнопку, вызвав сотрудников Росгвардии.

Инцидент произошёл вечером 26 августа в гипермаркете по улице Чичерина. Прибывшим сотрудникам Росгвардии охранник сообщил, что несколько минут назад остановил женщину, которая вышла за пределы касс, не расплатившись за товар. В сумке женщины оказались сыр, несколько палок колбасы и четыре упаковки кофе. Ущерб магазину оценили в 2,5 тысячи рублей.

«Росгвардейцы установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая местная жительница 1978 года рождения. Прибывшая на место происшествия следственно—оперативная группа изъяла похищенный товар»,— рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Затем женщину доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.