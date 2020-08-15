Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах за 2019 год

Супруги некоторых южноуральских чиновников заработали даже больше своих мужей.

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Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. В их список вошли и челябинские депутаты. Информация о доходах, а также об имуществе появилась накануне на сайте Госдумы Федерального собрания Российской Федерации.

Так, больше всех за прошлый год заработал Валерий Гартунг: согласно предоставленному отчёту, в период с января по декабрь 2019 года его доход составил 32,4 миллиона рублей. В его собственности имеются земельный участок, жилой дом в России и автомобиль Mercedes-Benz CL. А вот его супруга заработала в 4 раза больше — 129 миллионов рублей. На неё записаны квартира на Кипре, квартира в Швейцарии, три жилых дома в России и земельный участок.

На втором месте по количеству доходов расположилась Елена Ямпольская: депутат за 2019 год заработала 26 миллионов рублей. В её собственности значатся земельный участок, квартира в России и автомобиль Land Rover Range Rover Sport. Доход её супруга в несколько за меньше и составил 4,3 миллиона рублей. В его собственности имеются два земельных участка и дом в России.

Тройку лидеров замыкает Виталий Бахметьев с годовым доходом в размере 7,6 миллиона рублей. В его собственности — три земельных участка, три жилых дома в России, три квартиры в России, автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4 Matic, два маломерных судна ГЦ Bombardier GTX-215 и ГЦ Kawasaki SX-R800, снегоболотоход CAN-AM Outlander MAX LTD 80030 EFI и снегоход Yamaha RFX10 RMS. Его супруга заработала 65,2 миллиона рублей. Она владеет шестью жилыми домами в России, двумя квартирами, двумя гаражами и одиннадцатью земельными участками.

Далее идут Владимир Бурматов с доходом размером в 5, 5 миллионов рублей; Дмитрий Вяткин, Анатолий Литовченко и Виталий Пашин с доходами 5,4 миллиона рублей; Олег Колесников с доходом размером в 4,4 миллиона рублей: Андрей Барышев с доходом размером в 4,2 миллиона рублей. Большинство из них, а также их супруги, владеют квартирами и автомобилями.