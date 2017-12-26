/ УФАС проверит законность выдачи бесплатных сэндвичей голым клиентами в фастфуде Златоуста

Участников акции снимала камера.

Златоустовский «Subway» привлек внимание необычной акцией. Группа заведения в соцсетях предложила бесплатный сэндвич каждому клиенту, который окажется на кассе обнаженным. Такой внешний вид автоматически позволял персоналу и другим клиентам вести фото и видеосъемку: это прописывали в условиях акции.



В рекламе Subway в Златоусте, опубликованной 20 декабря, содержатся следующие сведения: «Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно!.. Участвуя в акции, вы даете согласие на фото- и видеосьемку…». Челябинское УФАС России изучит данную рекламу на предмет наличия признаков нарушения рекламного законодательства. В настоящее время проводится работа по установлению администратора группы в социальной сети и владельца заведения. — рассказали сайту «Первый областной» в УФАС Челябинской области.

Предварительно, такая акция нарушает закон о рекламе. Проверку будут проводить уже в январе, сообщить о результатах намерены в конце месяца.



Отметим, что такая акция проходит только в Златоусте.