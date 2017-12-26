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/ УФАС проверит законность выдачи бесплатных сэндвичей голым клиентами в фастфуде Златоуста

УФАС проверит законность выдачи бесплатных сэндвичей голым клиентами в фастфуде Златоуста

Участников акции снимала камера.
сегодня в 15:54
  |  Общество

Златоустовский «Subway» привлек внимание необычной акцией. Группа заведения в соцсетях предложила бесплатный сэндвич каждому клиенту, который окажется на кассе обнаженным. Такой внешний вид автоматически позволял персоналу и другим клиентам вести фото и видеосъемку: это прописывали в условиях акции.

В рекламе Subway в Златоусте, опубликованной 20 декабря, содержатся следующие сведения: «Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно!.. Участвуя в акции, вы даете согласие на фото- и видеосьемку…». Челябинское УФАС России изучит данную рекламу на предмет наличия признаков нарушения рекламного законодательства. В настоящее время проводится работа по установлению администратора группы в социальной сети и владельца заведения. — рассказали сайту «Первый областной» в УФАС Челябинской области.

Предварительно, такая акция нарушает закон о рекламе. Проверку будут проводить уже в январе, сообщить о результатах намерены в конце месяца.

Отметим, что такая акция проходит только в Златоусте.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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