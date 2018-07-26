/ Обнаженный декоратор шокировал прохожих недалеко от Кукольного театра

Мужчина утверждает, что решил раздеться под действием энергетика.

Декоратор кукольного театра оказался в суде за голые прогулки по улице. Вчера, 25 июля, его задержали недалеко от места работы. Мужчина шел по улице Каслинской без штанов и демонстрировал половой орган проходящим мимо девушкам. Одна из жертв вызвала полицию, будучи испугана таким поведением сотрудника детского культурного учреждения.

На вызов приехали сотрудники ППС. Вместе с девушкой они проехали несколько кварталов, пока не заметили подходящего по описанию мужчину. Пострадавшая его опознала. Как рассказал сам 28-летний задержанный, он употребил энергетик и захотел узнать, что будет, если он оголится и покажется женскому полу. Действительно ли на мужчину так подействовал энергетик, покажет экспертиза. Ранее в подобных историях задержанный не фигурировал, он не судим. — пояснил сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

Уже сегодня декоратор кукольного театра предстал перед судом. На него составлен административный протокол.

Правоохранители также намерены обратиться к управлению и министерству культуры с просьбой пересмотреть кадровую политику.