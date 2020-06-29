Рекламу концерта Элджея признали ненадлежащей

Организаторы поменяли возрастной ценз концерта, но оставили часть афиш без изменений.

Послушать 00:00

УФАС Челябинска признало ненадлежащей рекламу концерта Элджея. Причиной этого стали разные маркировки с возрастным цензом на афишах мероприятия. Так, на ряде билбордов концерт обозначался как «16+», а на других — «18+».



Выяснилось, что сначала событие предназначалось для лиц, старше 16 лет. Однако затем организаторы подняли возрастной ценз до категории «18+», но не изменили его на рекламе мероприятия. В частности, афиша с выступлением Элджея в Челябинске висела на тумбе по проспекту Ленина, 59 со значком «16+». Это, по версии УФАС, могло привести к тому, что билеты на выступление Элджея могли купить несовершеннолетние.

«Согласно пункту 2 части 3 статьи 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара. Челябинское УФАС России в своем решении указало, что РОО «ФСО „Спорт“ не проявило должную ответственность и осмотрительность при разработке и изготовлении макета рекламы концерта, размещенной на афишной тумбе, в части указания достоверной информации относительно возрастного ограничения концерта», — пояснила «Первому областному» пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

Напомним, поводом для возбуждения дела по эпизоду стал депутатский запрос, направленный областным Роскомнадзором. В нём было указано, что концерт Элджея неправильно классифицирован. Теперь за нарушение рекламного законодательства в отношении РОО «ФСО «Спорт» будет возбуждено административное дело.