/ Субсидировать первоначальный взнос по ипотеке предложили депутаты Челябинской области

Народные избранники озвучили идеи по благоустройству региону и улучшению качества жизни.

О благоустройстве Челябинской области и улучшении качества жизни в регионе заговорили депутаты на встрече Алексея Текслера с ЗСО. Они отметили, что сейчас уровень газификации области 70%. На его повышение нужно не меньше 1 миллиарда рублей. В плохом состоянии также дороги и жилье.

300 тысяч квадратных метров ветхого жилья в области. Нужно предусматривать 1 миллиард в собственном бюджете и рассчитывать на дотации из федерального бюджета. Тогда к 2024 году мы прекратим прирост ветхого жилья. — высказался депутат Юрий Карликанов.

Он также предложил субсидировать первоначальный взнос по ипотеке тем, кто покупает жилье, чтобы помочь людям и обеспечить прирост жителей региона. По данным Юрия Карликанова, за несколько лет регион покинули 100 тысяч человек.

Алексей Текслер отметил, что региональное финансирование обязательно будет, но каждый рубль должен тратиться с пользой.

Предлагаю 60%, а не 50 отдавать муниципалитетам из упрощенного налогообложения. Готов рассматривать любые предложения, вплоть до полной отдачи всех налогов муниципалитетам. Считаю необходимым создание в каждом районе города комиссий по благоустройству. — высказался Алексей Текслер.

Отметим, что также поднимался вопрос об обеспечении жителей региона спортивной базой. Сейчас меньше половины жителей Челябинской области занимается спортом, и уровень развития этой дисциплины не соответствует требованиям. Алексей Текслер подтвердил, что в части охвата спорта серьезные проблемы. Все они будут решаться.