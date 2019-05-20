/ Главы муниципалитетов выступили с докладами на областном совещании с Алексеем Текслером

Один из самых проблемных вопросов повестки — итоги отопительного сезона.

16 мая в резиденции губернатора Челябинской области состоялось областное совещание: руководитель области Алексей Текслер заслушал доклады глав муниципальных образований и руководителей органов исполнительной власти и обозначил ключевые проблемы, которые требуют безотлагательных решений.

Важной темой для обсуждения стали, в том числе, итоги прошедшего отопительного сезона 2018−2019. Доклад ио министра строительства и инфраструктуры региона Виктора Тупикина показал, что период прошел стабильно, однако по-прежнему остается острой проблема с долгами предприятий ЖКХ перед поставщиками ресурсов. В частности, компания «НОВАТЭК-Челябинск» недополучила колоссальную сумму — 2,7 миллиарда рублей.

Врио губернатора напомнил, что имидж муниципалитетов-должников мешает развитию и благоустройству территорий. К тому же, подчеркнул Алексей Текслер, именно главы ответственны за все, что происходит в территориях — это и предприятия ЖКХ, и работа с населением.

Генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко привел примеры в подтверждение этих слов:

Там, где главы не держат вопрос на контроле, — огромные долги. Сегодня это Миасский городской округ, Катав-Ивановский муниципальный район, Верхнеуфалейский городской округ и многие другие районы. И особая ситуация, которая требует пристального внимания, в том числе и со стороны правоохранительных органов, город Златоуст, где задолженность составила почти 600 миллионов рублей.

Напомним, что с марта 2019 года ситуация с долгами в Златоусте на особом контроле областной прокуратуры. В отношении ответчика МУП «Коммунальные сети» возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий и заключение поддельных договоров. Чиновники и коммунальщики уже начали возмещать «НОВАТЭКу» сумму. В апреле поставщику голубого топлива выплатили 108 миллионов рублей.

В остальных районах области, по словам Виктора Тупикина, идет активная работа по модернизации убытков, которая уже дала результаты — по сравнению с предыдущим периодом долги снизились на 5%. Для решения вопроса в муниципальных образованиях созданы специальные межведомственные группы по работе с задолженностью.

Что касается планов на следующий отопительный сезон — ожидается введение в эксплуатацию 6 новых котельных для замены неэффективных. Следует отметить, что ранее в области установили 187 современных котельных — работа будет продолжаться до полного обновления.