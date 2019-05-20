/ О реальных доходах жителей Челябинской области рассказали Алексею Текслеру

Депутаты обозначили проблему южноуральских работников.

Тему доходов населения подняли депутаты Заксобрания на встрече с Алексеем Текслером. Главе Челябинской области доложили, что реальные цифры уже пять лет не растут, из-за чего профессионалы отказываются работать на благо Южного Урала и уезжают в другие регионы.

За 5 лет не было ни одного года, когда бы реальные доходы выросли. Мы потеряли почти четверть реальных доходов населения. Высококвалифицированные кадры уезжают из региона. Привлекательность региона теряется. — сказал депутат Константин Захаров.

Кроме того, народный избранник предложил создать Министерство промышленности, которое бы сводило средний и малый бизнес за одним столом и давало возможность общаться.

Нужно стимулировать активность малого бизнеса. — сказал Алексей Текслер.

Все проблемы, обозначенные депутатами, глава Челябинской области зафиксировал и пообещал разобраться. С частью он был ранее знаком.