/ Субсидии работодателям, трудоустраивающим южноуральцев, утвердили в правительстве региона

Порядок выплат согласовали на заседании ведомства.

Порядок субсидий для работодателей, трудоустраивающих южноуральцев, утвердили в областном правительстве сегодня, 28 мая. Также были одобрены изменения в государственные программы «Содействие занятости населения Челябинской области» и «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016−2020 годы», сообщает пресс-служба ведомства.



Государственная программа «Содействие занятости населения Челябинской области» будет откорректирована в соответствии с региональным проектом «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Региональный проект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда. В рамках реализации проекта в 2019 году будет организовано переобучение и повышение квалификации 501 работника предприятия, в том числе находящихся под риском высвобождения. С целью реализации Указов Президента Российской Федерации будут внесены изменения в госпрограмму Челябинской области «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016−2020 годы». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также проектом предусмотрено приведение финансовых показателей в соответствии с законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы», а также соблюдение уровня софинансирования, установленного Соглашением между правительством Челябинской области и МВД России, где 81% - это федеральные средства, а 19% - бюджет области.

Третий проект постановления определит порядки и условия предоставления субсидий на возмещение расходов работодателей на реализацию мероприятий по содействию занятости отдельных категорий граждан, на организацию переобучения, повышения квалификации работников предприятий в рамках регионального проектам «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Челябинская область)». Помимо этого субсидии будут предоставляться индивидуальным предпринимателям из числа безработных граждан, осуществляющим свою деятельность в моногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда, на создание собственного дела, а также индивидуальным предпринимателям, имеющим инвалидность. — отметили в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» работодатель сможет получить субсидию на частичное возмещение расходов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.