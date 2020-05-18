Более 1 000 рабочих мест сохранили предприниматели в Челябинска

На совещании у мэра подвели предварительные итоги поддержки малого и среднего бизнеса.

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На аппаратном совещании у главы города Натальи Котовой сегодня, 18 мая, вице-мэр по экономике Олег Извеков сообщил, что на поддержку могут рассчитывать 17 тысяч предприятий, в которых работают 85 тысяч человек. Все это — колоссальный объём помощи, которую получат предприниматели, чей бизнес пострадал из-за кризиса, в период короновируса.

«Они могут воспользоваться льготами по упрощённой системе налогообложения, налогу на имущество, патенту и транспортному налогу. Только по снижению ЕНВД в Челябинске объём поддержки составит 197 миллионов рублей, плюс стартуют выплаты по федеральным субсидиям на зарплату. Мы получили 3000 заявок», — рассказал Олег Извеков.

Кроме того, 96 заявок поступило на отсрочку платы за аренду муниципального имущества, 21 заявка — на освобождение от таковой. Также, за прошедшие 1,5 месяца льготный заём до 3 млн рублей по ставке 1% до конца 2020 года получили 58 компаний. Общая сумма выплат составила 156 млн рублей. Такая мера финансовой поддержки позволит сохранить более 1 тысячи рабочих мест.