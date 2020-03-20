Мыть и пылесосить: в Челябинске закупают технику для летней уборки улиц

Об этом поделилась мэр города Наталья Котова.

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Всех челябинцев в последние годы не устраивало то, как убирались улицы не только в зимний период, но и в летний. Но уже после Нового года, в городе сменился подрядчик, ответственный за чистоту дорог.

Мэр Челябинска Наталья Котова рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ, что у неё была основная задача — наладить содержание улично-дорожной сети так, как положено.

«Сейчас у нас несколько подрядчиков, которые, в некоторой степени, соревнуются в уборке города. Я их постоянно сравниваю между собой, кто лучше сделал, кто хуже. И сейчас, в принципе, подрядчики вышли на достаточно хороший уровень», — поделилась Наталья Котова.

Также Наталья Котова отметила, что привести уборку улиц к хорошему уровню удалось не сразу, ведь изначально не было даже достаточного количества техники. И на это понадобилось время. Помимо этого, мэр поделилась, что работа не будет прекращена и в летний период.

«Мы сейчас закупаем новую технику, в которой основная часть — пылесосы. Мы хотим муть не только улицы, начиная с центральной части города, но и бульвары», — заявила глава Челябинска.

Наталья Котова подчеркнула, что это будет делаться для того, чтобы горожане могли отдыхать на улицах и дышать чистым воздухом. Приступить к этой работе планируется уже этим летом.