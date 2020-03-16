«Субботника не ждём»: Наталья Котова призвала всех подрядчиков активнее чистить Челябинск

Она заявила об этом на аппаратном совещании.

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Сегодня, 16 марта, в администрации Челябинска состоялось традиционное аппаратное совещание с мэром города Натальей Котовой. Во время докладов было отмечено, что большая часть районов уже готовится к проведению весенних субботников, заключены необходимые контракты.

Поэтому Наталья Котова заявила, что ждать субботников нельзя, нужно убирать мусор сразу, как только он обнаруживается.

«Ввести централизованную уборку по дворовым территориям, внутриквартальных проездов. Разбиваем чёрные снежные кучи, а весь снег вывозим. Максимально в дневное время работаем, ночью опять всё замёрзнет и будете мучиться», — подчеркнула Наталья Котова.

Кроме того, она подняла жалобы от жителей, которые приходят ей в социальных сетях. Так челябинцы пишут, что в ПКиО имени Гагарина невозможно ходить, люди на инвалидных колясках застревают.

«Приведите в порядок парк, что это такое? Так нельзя с людьми. Если техники у парка нет своей, берите в аренду. Техника закупается, она будет приобретена. Но работу делать нужно сейчас, жители хотят гулять по нормальным дорожкам в парке», — заявила мэр Челябинска.

Наталья Котова отметила, что на данный момент работы сделано много, но все постараются сохранить темп и качество уборки улиц, чтобы на субботник выйти в подготовленном виде и убрать город до конца.