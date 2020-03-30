Наталья Котова поблагодарила челябинцев за то, что они остаются дома

Пост благодарности появился на странице мэра Челябинска в Instagram.

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Глава Челябинска Наталья Котова на своей странице в социальной сети Instagram поблагодарила тех челябинцев, которые остаются дома и препятствуют распространению коронавирусной инфекции.

«Друзья! Хочу сказать спасибо всем тем, кто остался дома! Сегодня очень важно понять всю серьезность этой меры. Никто из нас, выходя на улицу, не знает, какой частью цепочки по распространению коронавирусной инфекции он станет. Но всегда конечное звено этой цепочки — жизнь человека»,— написала Наталья Котова.

Также она попросила всех жителей города отнестись к ограничительным мерам со всей серьёзностью и призвала оградить и себя, и свою семью от выхода из дома и тем более выездов.

«Если такой возможности нет, соблюдайте меры предосторожности. Сегодня мы видим, как мало людей гуляет по улицам, насколько существенно снизился пассажиропоток в общественном транспорте. Предстоящая нерабочая неделя дана всем нам для того, чтобы максимально разобщиться и помешать вирусу распространяться в нашей стране, в нашем городе​»,— добавила мэр.

Кроме того, Наталья Котова попросила всех горожан, имеющих какие-то признаки заболевания, сразу же вызывать врача, а если кому-то нужна помощь, что сообщать об этом в администрацию города. В заключение глава Челябинска призвала беречь себя и своих близких.