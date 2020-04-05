Наталья Котова показала, как дезинфицируют опустевшие улицы Челябинска

Все городские службы работают в усиленном режиме.

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Глава Челябинска Наталья Котова рассказала на своей странице в социальной сети Instagram о том, как в городе проходит уборка улиц, дорог и парков. По её словам, все службы работают не только в штатном режиме, но даже в усиленном. И приложила фотографии пустынных улиц с присутствием дворников и дезинфекторов.

«Пока большинство челябинцев соблюдает режим самоизоляции, все службы города работают в штатном и даже усиленном режиме. Ведется сбор и вывоз мусора, пыли, грязи с дорог, тротуаров и газонов. Подрядчики моют и обрабатывают дороги, тротуары, остановки, скверы, парки и дворы. На помощь нам пришли сотрудники ГУ МЧС, которые также обрабатывают территории дезинфицирующим раствором. И, конечно же, многие из вас видели спецтехнику, которая распыляет раствор перекиси водорода на улицах города»,— написала Наталья Котова.

Также мэр отметила, что вся эта работа проводится для того, чтобы не допустить распространения инфекции и чтобы горожане скорее вышли на улицу без опаски. А пока призвала оставаться дома и продолжать соблюдение режима самоизоляции.