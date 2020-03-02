Бьет лопатой: ученики южноуральской школы пожаловались на рукоприкладство учителя

В образовательном учреждении данный факт отрицают.

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Шокирующий случай произошел в одной из школ Аргаяшского района. По словам анонимного автора, учитель труда, который ведет еще и труды, бьет детей за плохое поведение. Якобы педагог может ударить учеников ключами, палками и даже лопатой. При этом он заставляет их убирать снег.

После инцидента в образовательном учреждении провели проверку. К ней подключились уполномоченный по правам ребенка, управление образования, местная администрация и руководство школы.

Как рассказали в управлении образования района, сотрудники школы отрицают происходящее. После беседы выяснилось, что учеников действительно попросили почистить снег, но лишь для того, чтобы помочь дворнику.

«Был метровый снег. Чтобы быстренько крыльцо освободить, пока там трактор работает, потому что дворник пригнал свой трактор. В тот момент дворник работал, никаких отсутствий не было, двор был почищен. Единственный момент: на уроках труда ребят попросили скинуть снег с крыльца. Директор тоже положительно отчитывается об этом учителе», — прокомментировал начальник управления образования Аргаяшского района Ильяс Сафиулин.

Он пообещал, что будет проведено общешкольное собрание по проблемам, которые волнуют детей и их родителей.

Директор школы рассказала свою версию. По ее словам, в тот злополучный день заболел педагог по физкультуре, поэтому уроки заменили технологией, историей и русским языком. В сильный снег дворник не справлялся, поэтому ребят и привлекли к уборке. Женщина считает, что жалобу оставил кто-то из завистников. Учащиеся и их родители привыкли решать конфликты по-другому.

«Дети довольны учителями, учатся нормально. К экзаменам готовим, консультации посещают. Со стороны родителей жалоб не было. Если есть какая-то причина, родители сразу ко мне обращаются, либо к своим классным руководителям», — пояснила руководитель МОУ «Ново-Соболевской ОШ» Идия Шарипова.

Сагдей Шагеев — учитель с 34-летним стажем. Он всю жизнь прививал подросткам любовь к труду, учил, как правильно обрабатывать дерево и обращаться с токарным станком. А три года назад прошел курсы и стал преподавать географию.

«Был удивлен. Конечно, расстроен. Такого в принципе не должно быть. Покричать могу. По столу стукнуть могу, когда из-за каких-то 2-3 весь класс не может работать. А так, чтобы за ними с лопатой бегал. Я и раньше то не бегал», — говорит Сагдей Шагеев.

По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Евгении Майоровой, к ситуации стоит отнестись серьезнее. Она уже пообщалась с родителями и детьми. Взрослые также отрицают факт рукоприкладства в образовательном учреждении. Говорят о школе только хорошее. Однако она уверена, что такое могло произойти. Поэтому в обстоятельствах произошедшего, вероятнее всего, предстоит разобраться сотрудникам полиции.