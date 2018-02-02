/ 4 южноуральские компании вошли в список самых дорогих в России

Они продемонстрировали хороший уровень капитализации.

Сразу 4 южноуральских предприятия оказались самыми крупными по капитализации в начале 2018 года. Компании вошли в сотню лучших, по версии МИА «Россия сегодня», на основе данных о преобразовании средств в добавочный капитал и изменении капитализации за год. Первым среди южноуральских компаний числится ММК — комбинат расположился на 20 месте, обозначив прирост в капитализации на 34,7%.

Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» оказалась на 65 месте, потеряв 5 позиций. Капитализация составила 1048 миллионов долларов за год, убыток составил 16,1%. На две позиции ниже расположился ЧТПЗ с капитализацией 988 миллионов долларов и приростом 27,3%. — по данным РИА Рейтинга.

Замыкает рейтинг самых крупных по капитализации компаний МРСК Урала, энергетическая компания. У нее 100 позиция, капитализация, по данным рейтинга, 318 миллионов долларов в год.

Как отмечают составители рейтинга, компании начинают год успешно.