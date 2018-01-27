«Лада» влетела в столб в Тракторозаводском районе

Водитель и пассажир госпитализированы.

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Авария с двумя пострадавшими произошла в Тракторозаводском районе. Не справившись с управлением водитель 12-й модели ВАЗа влетел в электроопору. Врачи госпитализировали его и пассажира. Момент аварии попал на запись видеорегистратора припаркованного рядом автомобиля.



На Комарова, рядом с Завалишина. ДПС сказали, что водитель пьяный, две скорые уехали с клиентами. — комментируют увиденное очевидцы в социальных сетях.

Был ли водитель действительно пьян сейчас уточняется.



Управляя автомашиной ВАЗ-21124 , 24-летний водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на электроопору. — сообщают в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.



Обстоятельства и причины ДТП выясняются.