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/ «Лада» влетела в столб в Тракторозаводском районе

«Лада» влетела в столб в Тракторозаводском районе

Водитель и пассажир госпитализированы.
сегодня в 12:24
  |  Происшествия
Авария с двумя пострадавшими произошла в Тракторозаводском районе. Не справившись с управлением водитель 12-й модели ВАЗа влетел в электроопору. Врачи госпитализировали его и пассажира. Момент аварии попал на запись видеорегистратора припаркованного рядом автомобиля.

На Комарова, рядом с Завалишина. ДПС сказали, что водитель пьяный, две скорые уехали с клиентами. — комментируют увиденное очевидцы в социальных сетях.
Был ли водитель действительно пьян сейчас уточняется.

Управляя автомашиной ВАЗ-21124, 24-летний водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на электроопору. — сообщают в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
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