Студотряд из Снежинска провел мастер-класс для детей из детского дома

Также бойцы за выходные помогли приюту для животных.

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Активные выходные проводят представители студенческого отряда «Фрейа» из Снежинска. Три отважные девушки — Алёна, Дарья и Ирина успели поухаживать за домашними животными в приюте и провести мастер-класс для воспитанников детского дома.

Так представители студотряда отдали дань традиции — ежегодно «Фрейа» навещает и гуляет с питомцами, помогает в благоустройстве территории приюта. В этот раз были очищены вольеры, которые потом утеплили сеном.

Затем эти девушки отправились к воспитанникам детского дома, с которыми был проведён тематический мастер-класс, посвящённый прошедшему празднику Хеллоуин. На нём бойцы студотряда показали, как сделать из картона вампиров и приведений, а также рассказали историю праздника и страшные байки Снежинска. Вместе со старшими воспитанниками центра девушки вырезали светильники из тыкв.

«Встреча получилась очень теплой и по-настоящему семейной, ведь праздники для того и нужны, чтобы собраться приятной компанией и провести осенний вечер в домашнем уюте», — рассказала командир отряда Татьяна Тихомирова.

К слову, такой волонтёрской деятельностью девушки занимаются системно. В прошлом году для воспитанников детдома студотряд провел мастер-класс «Инженер». Также недавно ими была реализована акция «Тепло в квадрате», в рамках которой для одного из ветеранов Великой Отечественной войны был связан тёплый плед.