В Челябинской области впервые запускают конкурс студенческих соцпроектов

Он был инициирован губернатором Алексеем Текслером.

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Конкурс студенческих социальных проектов впервые запускают в Челябинской области. С инициативой проведения подобного мероприятия выступил глава региона Алексей Текслер.



Принять участие в нем смогут студенты учреждений профессионального образования. Для этого необходимо разработать проект, направленный на решение актуальных социальных проблем.



«Конкурс пройдет в 5 номинациях: „Социальная реклама“, „Краеведение“, „Волонтерство и благотворительность“, „Профессиональная ориентация“, „Студенческая пресса“», — сообщает пресс-служба правительства региона.



Целью проведения мероприятия является формирование у студентов собственного взгляда на решение проблем в социальной сфере, а также реализация значимых инициатив, исходящих от представителей студенческого сообщества.