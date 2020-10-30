Конкурс студенческих социальных проектов впервые запускают в Челябинской области. С инициативой проведения подобного мероприятия выступил глава региона Алексей Текслер.
Принять участие в нем смогут студенты учреждений профессионального образования. Для этого необходимо разработать проект, направленный на решение актуальных социальных проблем.
«Конкурс пройдет в 5 номинациях: „Социальная реклама“, „Краеведение“, „Волонтерство и благотворительность“, „Профессиональная ориентация“, „Студенческая пресса“», — сообщает пресс-служба правительства региона.
Целью проведения мероприятия является формирование у студентов собственного взгляда на решение проблем в социальной сфере, а также реализация значимых инициатив, исходящих от представителей студенческого сообщества.