Студия Артемия Лебедева представила дизайн нового квартала в Челябинске

Всё в нём будет напоминать посетителям о родном городе.

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Новый современный квартал «1736» появится в Центральном районе Челябинска. Там будут не только жилые дома, но и удобная инфраструктура, и все необходимые сервисы.

1736 — не просто цифра для челябинских жителей. Именно этот год считается датой «рождения» города Челябинска. Его основой стала крепость Челяба, построенная на одном из перекрёстков на реке Миасс в том месте, где сейчас находится рынок «Пешеходный». Почти за 300 лет город разросся до сегодняшних размеров. И именно в этом месте — месте основания Челябинска — появится комфортная современная зона.

«Рынок не придаёт эстетики району и лишён внимания горожан. Скоро это изменится, когда на месте рынка появится мультифункциональный комплекс — ансамбль зданий, среди которых жилой дом с детским садом, фитнес-клубом, культурный центр, а также фуд-молл, торговые и офисные площади»,— рассказали в студии Артемия Лебедева.

«Семнадцать тридцать шесть» — это динамичный и эстетичный оазис со всем необходимым, интересным и современным. Дизайнеры говорят, что, попадая туда, жители Челябинска будут хотеть остаться там по самым разным причинам.

Придумали дизайнеры и логотип нового квартала. Помимо лаконичных цифр там будет изображён верблюд, благодаря чему знак будет урбанистическим и экологичным и, конечно же, челябинским.

Когда современный район появится в центр Челябинска — пока неизвестно.