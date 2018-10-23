/ Студенты возвращаются на учебу в Керченский колледж

Корпус, где произошла трагедия, закрыт для посещения.

Студенты Керченского политехнического колледжа возвращаются на пары. Занятия решено возобновить со вторника, 23 октября. Корпус, где были стрельба и взрыв, временно закрыт для посещения, все занятия из него перенесены в другие здания. Как теперь будет организован процесс обучения, студентам колледжа уже рассказали.

Сегодня проходят классные часы, на которых [до студентов] будет доведен их последующий порядок обучения. Ребята в течение этих дней проходили психологическую помощь. — сообщает ТАСС.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Взрывное устройство заложил студент того же колледжа, перед этим он расстрелял нескольких однокашников. Сообщается, что затем злоумышленник застрелился в том же колледже.

Среди погибших оказался уроженец Челябинска Егор Перепелкин. 19-летний парень переехал в Крым вместе с родителями. Надеялся после армии вернуться на Южный Урал. Егор Перепелкин не должен был учиться в Политехническом колледже, но парню пришлось туда перевестись, потому что первое учебное заведение закрыли из-за отсутствия аккредитации.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Больше 30 человек пострадали, 21 числится среди погибших. В память о них челябинцы несут к памятнику «Орленок» цветы.