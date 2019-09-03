«Не поступил из-за отказа разглашать свои данные»: Алексей Кулагин все-таки получит образование

Абитуриента просили подписать согласие о передаче его личных данных третьими лицами.

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В среду, 4 сентября, парень, который не смог поступить в колледж из-за отказа разглашать свои персональные данные, пойдет учиться, как и планировал.

«Вот буквально только сейчас узнал, что меня зачислили. Сказали завтра к 9 часам с документами в училище. Я рад, что получилось все-таки поступить, куда и хотел», — поделился Андрей Кулагин в лисной беседе с корреспондентом сайта «Первый областной».

Дополнительную квоту на обучение, специально Андрея, выделил министр образования Челябинской области.

«Министр образования дал дополнительную квоту в Коркинский горно-строительный техникум. Поэтому завтра начальник отдела опеки вместе с Андреем идет в техникум», — пояснила Галина Барон, начальник управления социальной защиты населения Коркинского муниципального района.

История началась, когда 17-летний Андрей Кулагин, захотел поступить в Коркинский горно-строительный техникум. В школе парень отличался хорошей успеваемостью, но это не помогло ему при поступлении. Как пояснил сам студент, все из-за отказа подписать бумагу, по которой его личные данные могут быть переданы третьим лицам.