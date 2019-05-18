/ Глава следственного комитета считает, что керченскому стрелку помогли войти в колледж

Действия студента были четкими и продуманными.

Керченскую трагедию еще раз прокомментировал глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он отметил, что в октябре 2018 года студенту Владиславу Рослякову помогли войти в колледж. Такой вывод глава СК РФ сделал из действий молодого человека, четких и уверенных.

Когда я посмотрел видео, понял, что это четкое, продуманное действие. Ему кто-то явно помогал войти, он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут. Он переоделся,… сначала взорвал столовую, потом пошел убивать — спокойно, выдержанно. — цитирует РИА Новости Александра Бастрыкина.

Глава СК РФ отметил, что действия стрелка завязаны на социуме. В качестве примера Бастрыкин дал ситуацию с деньгами на ремонт, которые стрелок не мог сдать из-за плохого финансового положения семьи.

Надо очень серьезно всему обществу подумать, как не повторить такого стрелка. У него социальный протест и неустроенность вылились в ненависть к конкретным однокурсникам. — цитирует РИА Новости Александра Бастрыкина.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Взрывное устройство заложил студент того же колледжа, перед этим он расстрелял нескольких однокашников. Сообщается, что затем злоумышленник застрелился в том же колледже.

Среди погибших оказался уроженец Челябинска Егор Перепелкин. 19-летний парень переехал в Крым вместе с родителями. Надеялся после армии вернуться на Южный Урал. Егор Перепелкин не должен был учиться в Политехническом колледже, но парню пришлось туда перевестись, потому что первое учебное заведение закрыли из-за отсутствия аккредитации.