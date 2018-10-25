/ Банки спишут долги семьям погибших в керченском колледже

Для ликвидации задолженностей горожанам нужно обратиться в финансовые организации.

Крупнейшие банки Керчи — РНКБ и «Россия» — спишут задолженности по займам родственникам погибших в политехническом колледже, сообщает газета « Известия ». Причем банк «Россия» готов также простить долги пострадавшим при нападении.

Чтобы ликвидировать задолженность, если она, конечно, имеется, семьям погибших необходимо обратиться в финансовые организации. Списание долгов по займам в чрезвычайных ситуациях — нормальная банковская практика, которая, впрочем, не является их прямой обязанностью и остается на усмотрении кредиторов.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже Керчи местный студент устроил в здании учебного заведения взрыв и стрельбу, а после покончил с собой. Жертвами нападения стали 20 человек, еще 73 пострадали. Среди погибших оказался уроженец Челябинска Егор Перепелкин, переехавший в Крым вместе с родителями. Для его семьи выделили 100 тысяч рублей из бюджета Челябинска, а также аналогичную сумму из областного бюджета. С таким распоряжением выступил глава региона Борис Дубровский.