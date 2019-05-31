/ Челябинцы пожаловались, что не видят рабочих в переходах на площади Революции

«Подземку» должны отремонтировать к концу лета.

Челябинцы обратили внимание на подземные переходы, связывающие в центре города две стороны проспекта Ленина. Сейчас участок, выходящий к зданию Законодательного собрания, недоступен для пешеходов. Частично огорожены второй выход к Кировке и выход к Арбитражному суду. При этом горожане утверждают, что работа не ведется.

Уже несколько недель все перекрыто, не вижу, чтобы хоть немного продвигалось дело. Очень неудобно, на самом деле, все это. Понимаю, что ремонт, что переход преобразится, но хотелось бы, чтобы все быстрее завершилось. — сообщил сайту «Первый областной» Семен Головач.

Эту информацию не подтверждает организация, занимающаяся ремонтом подземных переходов.

Ремонт идет, все делается по плану, выполняется в соответствии со сроками. Мы должны закончить к концу лета, но, думаю, завершим работы раньше. — рассказали сайту «Первый областной» в ООО ТСК «Специнвест».

Напомним, что на работу направили 10 миллионов рублей, а по результатам конкурсных процедур сумма контрактов составила 8 миллионов.