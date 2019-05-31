Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.06 +0.15 72.42 +0.01
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинцы пожаловались, что не видят рабочих в переходах на площади Революции

Челябинцы пожаловались, что не видят рабочих в переходах на площади Революции

«Подземку» должны отремонтировать к концу лета.
сегодня в 15:00
  |  Общество

Челябинцы обратили внимание на подземные переходы, связывающие в центре города две стороны проспекта Ленина. Сейчас участок, выходящий к зданию Законодательного собрания, недоступен для пешеходов. Частично огорожены второй выход к Кировке и выход к Арбитражному суду. При этом горожане утверждают, что работа не ведется.

Уже несколько недель все перекрыто, не вижу, чтобы хоть немного продвигалось дело. Очень неудобно, на самом деле, все это. Понимаю, что ремонт, что переход преобразится, но хотелось бы, чтобы все быстрее завершилось. — сообщил сайту «Первый областной» Семен Головач.

Эту информацию не подтверждает организация, занимающаяся ремонтом подземных переходов.

Ремонт идет, все делается по плану, выполняется в соответствии со сроками. Мы должны закончить к концу лета, но, думаю, завершим работы раньше. — рассказали сайту «Первый областной» в ООО ТСК «Специнвест».

Напомним, что на работу направили 10 миллионов рублей, а по результатам конкурсных процедур сумма контрактов составила 8 миллионов.

Общество
Подземный переход на площади Революции ремонтируют в Челябинске
24.04.2019
Подземный переход на площади Революции ремонтируют в Челябинске
Общество
Алексею Текслеру не понравился подземный переход на площади Революции
25.03.2019
Алексею Текслеру не понравился подземный переход на площади Революции
Общество
В микрорайоне «Академ Риверсайд» появится надземный пешеходный переход
19.03.2019
В микрорайоне «Академ Риверсайд» появится надземный пешеходный переход
Общество
Не просто переход, а целое новое здание появилось у челябинской горбольницы
22.01.2019
Не просто переход, а целое новое здание появилось у челябинской горбольницы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Хоккей
Хоккейный эксперт предложил Евгению Малкину вернуться в «Металлург»
сегодня в 17:09
Хоккейный эксперт предложил Евгению Малкину вернуться в «Металлург»
Общество
Движение для машин и пешеходов ограничат в Советском районе Челябинска
сегодня в 17:02
Движение для машин и пешеходов ограничат в Советском районе Челябинска
Общество
Общественный транспорт увезет челябинцев с концерта Макса Коржа
сегодня в 16:52
Общественный транспорт увезет челябинцев с концерта Макса Коржа
Происшествия
В Челябинске водитель «Урала» протаранил столб и светофор
сегодня в 16:32
В Челябинске водитель «Урала» протаранил столб и светофор
Общество
Обновление железнодорожного вокзала началось в Челябинске
сегодня в 16:00
Обновление железнодорожного вокзала началось в Челябинске
Общество
Челябинский аэропорт официально получил имя Игоря Курчатова
сегодня в 15:57
Челябинский аэропорт официально получил имя Игоря Курчатова
Общество
В Челябинской области ограничат движение транспорта на федеральной трассе
сегодня в 15:53
В Челябинской области ограничат движение транспорта на федеральной трассе
Политика
И.о. замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров покинул пост
сегодня в 15:52
И.о. замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров покинул пост
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6