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/ Социальных философов начали готовить в Челябинске

Социальных философов начали готовить в Челябинске

Для абитуриентов в этом году выделили 14 бюджетных мест.
сегодня в 11:46
  |  Общество

Набор на программу бакалавриата «Социальная философия: ценностные основания общественных отношений» открыли на факультете Евразии и Востока Челябинского государственного университета. Выпускники смогут проводить экспертизу государственных и общественных программ и разрабатывать концепции развития общественных организаций, органов государственного управления, проектов их деятельности. Кроме того, социальные философы участвуют в общественных движениях, координируют политические и культурные проекты, преподают и занимаются научной деятельностью и консалтингом. Все желающие смогут продолжить образование после окончания четырехлетней программы.

Подготовка бакалавров философии позволяет успешно продолжить образование в магистратуре не только по философским специальностям — это социальная философия, этика, религиоведение, философская антропология, философия культуры, история философии, а также по многим гуманитарным направлениям обучения: журналистика, политология, управление, психология, история, филология и тому подобное. — пояснили в ЧелГУ.

Чтобы претендовать на выделенные места, необходимо предоставить результаты ЕГЭ по обществознанию, истории и русскому языку. Абитуриенты могут получить скидку на обучение в размере 20 тысяч рублей или попытаться войти в число счастливчиков, которые займут 14 бюджетных мест.

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