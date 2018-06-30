/ Студенты ЧГИК готовят свои послания для капсулы времени

Сегодня, 30 июня, на Театральной площади состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Челябинского государственного института культуры. Для студентов и коллектива вуза это двойной праздник, поскольку институт отмечает свой полувековой юбилей.
Вы успешно преодолели все сложности и радости жизни вашего вуза за эти годы обучения. Я думаю, что этот день, этот год, станет для вас памятным. Это год славного полувекового юбилея замечательного института, который является фундаментом культурной жизни региона. Всего самого доброго. С праздником! — поздравил выпускников министр образования и науки Александр Кузнецов.
Более трехсот выпускников сегодня стали дипломированными специалистами, бакалаврами и магистрами. Мария Горбунова намерена продолжать традицию предков. Выпускница мечтает создать свой творческий коллектив и выступать с ним на фестивалях.
Я училась на кафедре декоративно-прикладного творчества. Несу фольклор в массы. Это то, чем занимались наши бабушки. Мы поем народные песни. Я очень люблю свою профессию. — рассказала сайту «Первый областной» выпускница ЧГИК Мария Горбунова.
За 50 лет институт культуры выпустил более 36 тысяч специалистов. В честь юбилея педагоги и студенты дают старт новой традиции.
1 сентября будет открыт закладной камень в честь золотого юбилея. В основании этого камня будет заложено послание студентов золотого выпуска. Вы уйдете, а ваше обращение к студентам следующих поколений останется. — обратился к выпускникам ректор ЧГИК Владимир Рушанин.
Среди почетных гостей на торжественной церемонии вручения дипломов присутствовал директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский. Он также когда-то учился в стенах этого вуза. Алексей Николаевич считает, что культура Челябинской области выходит на новый уровень, а специалисты в данной сфере очень востребованы.